No te lo vas a creer: Una experta revela cuáles son los 5 gestos prohibidos en una entrevista de trabajo

Preparar una entrevista de trabajo con antelación es habitual: se repasa el currículum, se practica el discurso y se cuida la imagen. Sin embargo, según Eva Porto, psicóloga experta en recursos humanos, también hay que prestar atención al lenguaje corporal. La profesional ha detallado cinco gestos que no se tendrían que hacer nunca en una entrevista porque pueden transmitir desinterés o falta de profesionalidad.

El primero es apoyar la cabeza en la mano, un gesto que puede parecer inocente, pero que puede dar la sensación que se está juzgando el entrevistador o que se está aburrido. El segundo, cada vez más habitual, es mirar el móvil durante la conversación, una acción que denota falta de atención y respeto.

Un tercer comportamiento desaconsejado es evitar el contacto visual de manera constante. Aunque para las personas más introvertidas puede resultar difícil mantener la mirada, huir reiteradamente puede interpretarse como inseguridad o falta de sinceridad.

El cuarto gesto que Eva Porto considera especialmente negativo es cruzar los brazos o recostarse hacia atrás en la silla, ya que puede transmitir una actitud distante o la impresión que es por obligación. Finalmente, también recomienda evitar jugar con el pelo o tocarse las puntas, un tic que puede sugerir distracción o desinterés por lo que se está diciendo.

Algunos usuarios se lo han tomado con humor, mientras que otros consideran que algunas advertencias son evidentes. También hay quien ha compartido experiencias propias para criticar actitudes poco profesionales por parte de reclutadores, recordando que la buena impresión tiene que ser mutua.