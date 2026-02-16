Sánchez defiende el incremento del SMI pactado con los sindicatos y lo sube un 3,1% en 2026

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes el acuerdo cerrado con los sindicatos CCOO y UGT para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha criticado que la patronal se haya desvinculado.

«No volveremos a aquella España del trabaja más y cobra menos (...) ni en la de los sacrificios mientras siempre ganan los mismos. Aquí, cuándo toca estrecharse el cinturón, nos lo estrechamos todos, y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos. Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen», ha dicho en un acto en Madrid. Paral·lament, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha prometido más avances en un momento en que las fuerzas de la reacción creen que ha llegado su momento.

«Pido a la patronal que también cumpla su parte: que paguen más, que se sienten con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que avancemos hacia un aumento generalizado de los sueldos allí dónde hoy, desgraciadamente, no hay incrementos en términos reales», ha añadido Sánchez. Díaz, por su parte, ha prometido más mejoras en términos laborales y ha dicho que «la mejor herramienta contra el cinismo y la desesperanza son los derechos».

El acuerdo firmado por Sánchez i Díaz con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, prevé un incremento salarial del 3,1% hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Además, se impulsará una reforma para que las subidas del SMI no puedan ser absorbidas por los llamados complementos y plusos. Así, la mejora supondrá un incremento de 518 euros más en el año, exento de tributación, y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2026.