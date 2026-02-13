Pisos.com advierte que «penalizar a los propietarios» puede reducir la oferta y aumentar el precio de los alquileres

El portal inmobiliario, pisos.com, ha advertido que «penalizar a los propietarios» puede llegar a reducir la oferta y aumentar los precios del mercado de alquiler si se lleva adelante la propuesta del gobierno español de «castigar fiscalmente» con cambios en el IRPF a los propietarios de viviendas para alquilar. El portavoz y director de estudios, Ferran Font, ha asegurado que la «falta de certeza jurídica» frena la entrada en el mercado de nuevos inmuebles.

«Cuando el propietario no se siente ayudado, acostumbra a retirar su vivienda del mercado de alquiler convencional -el de larga estancia-», ha añadido Fuente en un comunicado emitido por el portal este viernes. El portavoz ha dicho que la iniciativa española acabará con «un mercado mucho más rígido y con menos stock».

El director de estudios de pisos.com ha explicado que si hay «menos opciones» para el inquilino, eso se acaba traduciendo en una «mayor presión sobre los precios».

Desde el portal inmobiliario, también han asegurado que el camino real con el fin de poder estabilizar el mercado no es con la fiscalidad punitiva, sino generando un espacio de confianza y seguridad para así incentivar a la salida de nuevos inmuebles en el mercado.

El gobierno español está estudiando reducir las deducciones del IRPF a los propietarios que suban el alquiler, como han confirmado fuentes del ejecutivo este viernes. Por ahora, no hay nada cerrado, pero el ministerio de Vivienda está trabajando en una propuesta que prevé combinar los incentivos – como el anuncio del presidente Pedro Sánchez de deducir un 100% del IRPF a los propietarios de que rebajen alquileres- con medidas en la línea contraria, que desanimen subir precios.