Tarragona le cambia la vida a una pareja británica: así triplicaron su dinero en 7 años

Una pareja británica que en el 2018 decidió abandonar el West Midlands para instalarse en una finca rural en el norte de España asegura que el cambio de vida les ha permitido multiplicar sus ahorros y empezar una nueva etapa cerca del mar, en la zona de Tarragona. Siete años después de aquella decisión, afirman que no volverían al Reino Unido.

Georgia Kitson y su pareja, Jack, vivían en una pequeña cabaña en el centro de Inglaterra cuando optaron por dar un giro radical. Con el nacimiento de su hijo y dificultades para asumir gastos básicos como el alquiler y la calefacción durante los inviernos fríos, se plantearon si querían continuar con aquel ritmo de vida. Los dos trabajaban como autónomos y aseguran que se sentían atrapados económicamente.

El punto de inflexión llegó a raíz de la muerte de la abuela de Jack, que les dejó una herencia. Con este dinero adquirieron una finca de olivos de 14 hectáreas por 92.403 euros. La propiedad disponía de piscina, pozo, huerto y placas solares. Durante seis años vivieron allí de manera autosuficiente, recogiendo agua de lluvia, generando electricidad con energía solar y utilizando restos de madera para calentarse.

En el 2024 vendieron la finca por un importe que triplicaba el precio de compra. Con los beneficios obtenidos, decidieron invertirlos íntegramente en una nueva propiedad cerca de la playa, en la demarcación de Tarragona, que actualmente están reformando. Según explican, el aumento del valor de la vivienda en España ha jugado a favor suyo en esta operación.

Después de casi ocho años fuera del Reino Unido, Georgia asegura que sólo volvería en un caso extremo. La pareja defiende que el cambio les ha permitido mejorar su situación económica y adoptar un estilo de vida que consideran más sostenible y adaptado a sus necesidades.