Protección Civil levanta las restricciones de movilidad con un nuevo ES-Alert

Protección Civil ha enviado este jueves a las 15.34 horas uno nuevo mensaje ES-Alert a todos los teléfonos móviles de Cataluña para informar de que se levanta la restricción de movilidad decretada a raíz del episodio de fuerte viento.

A pesar del fin de la limitación general de desplazamientos, las autoridades piden mantener la precaución, especialmente en las zonas donde todavía se pueden registrar incidencias derivadas del temporal.

Según el comunicado, se mantienen suspendidos hasta las 20.00 horas de hoy el jueves 12 de febrero las actividades educativas, deportivas, sanitarias no urgentes, los servicios sociales y las actividades al aire libre.