Un estudio revela cuánto dinero se gastarán las parejas españolas para San Valentín

Las parejas españolas destinarán una media de 161 euros a los regalos de San Valentín este 2026, según una encuesta elaborada por Aladinia.com entre sus usuarios. El estudio revela que el 84% de las personas con pareja prevén hacer algún regalo el 14 de febrero, con una media de dos regalos por persona.

Con respecto al número de detalles, un 45% asegura que hará uno, un 22% regalará dos y un 13% hará tres. Además, un 20% tiene previsto hacer cuatro o más regalos. Aunque casi la mitad de los encuestados (48%) prevé gastar lo mismo que el año pasado, un 36% aumentará el presupuesto. Uno de cada cuatro superará los 200 euros, mientras que un 42% no llegará a los 100. A pesar de fijarse un límite, seis de cada diez admiten que acaban gastando más del previsto.

La compra en línea sigue ganando peso: el 47% adquirirá todos los regalos a través del móvil, la tablet o el ordenador, un 45% combinará tiendas físicas y canales digitales, y sólo un 8% optará exclusivamente por el comercio presencial. A la hora de decidir, el 48% preparará una lista previa comparando precios y ofertas, un 17% se dejará aconsejar por el entorno, un 16% comprará por impulso y un 12% se guiará por las redes sociales o influencers.

No obstante, Cupido no siempre acierta: el 39% reconoce que no le gusta el regalo recibido y casi la mitad (47%) de los obsequios acaban siendo devueltos.

En cuanto a las preferencias, las experiencias y el ocio original se imponen claramente en los regalos más tradicionales. Un 46% afirma que está donde destinará más presupuesto, por delante de ropa, calzado y complementos (25%). Los perfumes y cosméticos representan un 9% de las opciones, la tecnología un 7%, los libros un 5% y tanto los dulces como las flores un 4%.

En el terreno de las experiencias, hombres y mujeres coinciden en la preferencia por propuestas de relajación, escapadas y gastronomía. Entre los hombres, un 29% desea actividades como spa o masajes, un 26% prefiere una escapada y un 17% apuesta por experiencias gastronómicas. También hay quien opta por aventuras, quieres o conducción de vehículos deportivos. Las mujeres, por su parte, sitúan en primer lugar el relax en balnearios o spa (40%), seguido de escapadas románticas (31%) y propuestas gastronómicas (15%).

Cuando se les pregunta qué experiencia consideran más romántica para compartir en pareja, encabezan el ranking el pack de spa, masaje y cena (30%), una escapada a un hotel burbuja o cabaña en un árbol (29%) y un spa privado para dos (28%). Otras opciones como un paseo en velero al anochecer, una cena en un restaurante con estrella Michelin o un vuelo romántico en avioneta obtienen porcentajes más bajos.