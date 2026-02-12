El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Juntos con los votos del PSOE, el PP y Vox

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de reforma del Código Penal que busca aumentar el castigo a la multirreincidencia con el apoyo del PSOE, el PP, Vox y Junts, partido que impulsó la iniciativa. En total, la propuesta ha recogido 302 votos a favor, 36 votos en contra de las filas de Sumar y Podem -que consideran que la ley busca castigar con dureza los «robagallines»- y las abstenciones de ERC, que ha pactado con el gobierno español traer a más jueces a Cataluña para agilizar la tarea en los tribunales.

Una vez superada la votación en la cámara baja, la norma continuará su tramitación en el Senado donde, previsiblemente, se rechazarán las enmiendas de Vox, dejando el texto aprobado definitivamente.

Durante el debate de la propuesta, la diputada de Juntos Marta Madrenas ha destacado que la iniciativa es «necesaria y equilibrada» y que aporta respuestas a las necesidades de los alcaldes. «Es una buena noticia para la ciudadanía, que reclama soluciones concretas, útiles y efectivas», ha resaltado antes de afirmar que el objetivo de la ley es atacar «la impunidad» y romper «una dinámica que cronificaba el delito».

Por parte del PSOE, el diputado Francisco Aranda ha apuntado que el fenómeno de la multirreincidencia se ha notado con «especial incidencia» en Cataluña y ha celebrado que el PP se haya sumado a la propuesta. «Menos insultos y más trabajo, menos odio y más diálogo, menos mentiras y más compromiso; si su jefe los deja, todos salimos ganando», ha destacado. Según los socialistas, la medida permite encarar el tema de la multirreincidencia desde la óptica de un gobierno de izquierdas, sin caer en «discursos racistas» ni en el punitivisme penal.

Desde las filas del PP, la vicesecretaria Cuca Gamarra ha expresado el apoyo a la ley asegurando que pondrá «punto final a la impunidad». «Los españoles pueden saber que a partir de ahora reincidir en España ya no sale gratis», ha prometido reivindicando los cambios que los populares han introducido a la norma durante el trámite en comisión para hacerla «técnicamente más eficaz». «Hemos identificado el núcleo del problema y, entre todos, hemos hecho que los delitos leves computen adecuadamente como antecedentes», ha argumentado.

En el caso de Vox, que también ha dado apoyo a la propuesta, el diputado Juan José Aizcorbe ha dicho que la reforma penal es «necesaria», pero no «suficiente». «Bienvenidos a una proposición que tiene poco que ver con la raquítica inicial (...) y que se aproxima tímidamente, aunque los incomode en todos reconocerlo, al que Vox viene reclamando desde hace años», ha afirmado.

Abstención de ERC

ERC ha puesto de manifiesto su distancia con la propuesta dentro y fuera del pleno del Congreso. A primera hora de la mañana, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha anunciado que se abstendrían en la votación y ha avisado de que lo harían ejerciendo un rol de izquierda responsable aunque no comparten el tufo racista general de la iniciativa. «No podemos comprarle el relato a la derecha y a la ultraderecha, pero el problema existe», ha alertado en una entrevista en TV3 donde ha detallado el acuerdo cerrado con el gobierno español para aumentar la plantilla judicial en Cataluña.

Ya dentro del hemiciclo, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha añadido que el tema de la reiteración delictiva es realmente complicado y ha recordado que las cifras indican que en Cataluña hay un descenso de la delincuencia. «Como miembro del partido con más presencia municipalista en el país, estamos al servicio de nuestra gente», ha argumentado.

Oposición de Sumar y Podem

La propuesta ha dividido el gobierno español. De hecho, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha avisado de que la mayoría de apoyo a la nueva ley genera un experimento de gran coalición que une el PSOE, el PP y Junts. «Eso es un acuerdo para convertir en ley el discurso demagógico de Vox, el SALF y Alianza Catalana», ha alertado durante el debate.

«No puede ser que fuerzas democráticas acaben impulsando la ultraderecha», ha añadido. También Podem ha denunciado el contenido y el tono de una ley que, igual que Sumar, consideran que quiere castigar robagallines mientras mantiene la impunidad para los grandes delincuentes y corruptos.

Alcaldes a la votación

Varios alcaldes y concejales catalanes se han desplazado hasta el Congreso de los Diputados para asistir este jueves a la votación sobre la multirreincidencia. Entre ellos, había diversos de Juntos, como Marc Buch (Calella), Arnau Rovira (Préstamo), Xavier Fonollosa (Martorell) o Marc Castells (Igualada), entre otros. Ayer, varios alcaldes del PSC del área metropolitana de Barcelona también se desplazaron hasta Madrid para mostrar su apoyo a la iniciativa, aunque decidieron volver anticipadamente por la emergencia por viento decretada a Cataluña.

La portavoz de Juntos en el Congreso, Míriam Nogueras, ha comparecido con los alcaldes de su partido después de la votación y los ha agradecido el trabajo que han hecho los últimos meses para impulsar la ley. «Estamos muy satisfechos, porque los ladrones que acampan por Cataluña hasta ahora entraban por una puerta y salían por|para la otra. Con esta ley, entrarán por una puerta, pero ya no saldrán», ha afirmado Nogueras.

Últimos pasos

La ley votada este jueves superará el último escollo|arrecife en la cámara baja después de una tramitación tortuosa. Juntos la registró en abril del 2024, pero la oposición de los partidos de la mayoría progresista hizo que quedara bloqueada con 14 ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas. En octubre del 2025, Juntos anunció su ruptura con el ejecutivo español. Desde entonces, el grupo de Míriam Nogueras había pedido infructuosamente a los socialistas que descongelaran la tramitación tanto de esta norma como de otra iniciativa contra los empleos|ocupaciones.

Con el fin de rehacer puentes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aquel mismo octubre expresó su voluntad de recuperar la iniciativa y el PSOE la sacó de la nevera. En diciembre del 2025, los socialistas alcanzaron un acuerdo con el partido de Puigdemont y con el PP para introducir cambios al texto.

Entre 1 y 3 años de prisión

El núcleo de la reforma afecta a los delitos de hurto. La modificación del artículo 234 del Código Penal establece que, si una persona ha sido condenada al menos tres veces por delitos de la misma naturaleza, y como mínimo uno de ellos es delito leve, el hurto de menos de 400 euros podrá comportar una pena de prisión de uno a tres años y dejará de sancionarse sólo con multa.

También se reforma el artículo 235 para introducir nuevos supuestos agravados. Entre estos, se crea un agravante específico para el hurto de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos susceptibles de contener datos personales. Igualmente, se establece que el hurto será agravado si el autor ha sido condenado al menos tres veces por delitos menos graves o graves del mismo título del Código Penal y de la misma naturaleza.

Además, se redefine técnicamente el concepto de reincidencia (artículo 22) y se ajustan las reglas de determinación y suspensión de penas (artículos 66 y 80) para garantizar coherencia con los nuevos supuestos agravados. La norma también establece que las condenas firmes dictadas en otros estados miembros de la Unión Europea podrán computar a efectos de reincidencia.