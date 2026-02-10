Premian a Mercadona por su herramienta que informa del surtido a tiempo real

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Mercadona ha sido reconocida por el Observatorio de Innovación Gran Consumo del Instituto Cerdà gracias al desarrollo del 'Portal Tornillo', una herramienta digital interna que integra en tiempo real toda la información clave del surtido de productos. El reconocimiento se ha hecho público esta mañana en el marco de la novena edición de la presentación de las principales innovaciones del sector de la distribución correspondientes al año 2025.

El 'Portal Tornillo', desarrollado por el equipo de Mercadona IT, es una plataforma de dato único que centraliza y unifica la información de cada producto —llamados internamente 'tornillos'- y permite que tanto los profesionales de la compañía como los proveedores especialistas accedan en tiempo real. Esta herramienta garantiza que todos los actores trabajen con la misma información actualizada, hecho que mejora la coordinación, agiliza la toma de decisiones y contribuye a ofrecer un mejor servicio al consumidor.

La plataforma reúne en un único cuadro de mandos indicadores como las ventas, el stock disponible, las compras al proveedor, la rentabilidad, la cuota de mercado o las sugerencias de los clientes. A partir de estos datos, los responsables de los productos y los proveedores pueden generar visualizaciones, métricas y comparativas para analizar la evolución del surtido y actuar con rapidez ante cualquier necesidad. El portal también incluye la información de contacto de los equipos internos responsables de cada producto para facilitar la comunicación y el trabajo conjunto.

El acceso a la información se hace de manera sencilla, ya sea escaneando el código de barras o introduciendo el código o el nombre del producto en el buscador del portal. Según explican Rubén Calzado y Rafael García, responsables del proyecto, «tener todos los datos de un producto integrados en un mismo cuadro de mandos permite detectar oportunidades de mejora, optimizar procesos y disponer de una visión global y coherente de la información». También destacan que los proveedores pueden consultar en tiempo real las métricas de ventas y stocks para ajustar mejor la producción y reducir el riesgo de faltas de servicio.

Los expertos del Observatorio de Innovación a lo Grande Consumo definen el 'Portal Tornillo' como una herramienta pionera en el sector de la distribución alimentaria, ya que hasta ahora la gestión del surtido se hacía a partir de datos dispersos en diferentes aplicaciones y bases de datos que no siempre estaban actualizadas. Desde su puesta en marcha el año 2023, la herramienta acumula más de 250.000 consultas mensuales, hecho que ha supuesto un ahorro aproximado de 6 millones de euros anuales gracias a la mejora de la productividad.

El 'Portal Tornillo' forma parte de la apuesta de Mercadona por la eficiencia mediante la digitalización y es una de las más de 300 aplicaciones desarrolladas por su equipo tecnológico. La compañía prevé invertir 250 millones de euros entre 2025 y 2028 en soluciones tecnológicas para seguir modernizando y digitalizando sus procesos.

Actualmente, Mercadona cuenta con un equipo de más de 1.200 profesionales IT, especializados en desarrollo de software, gestión de datos, arquitectura tecnológica y ciberseguridad, que trabajan de manera coordinada, con las diferentes áreas del negocio para impulsar la innovación a toda la cadena.