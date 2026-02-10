Copernicus constata que enero del 2026 ha sido el quinto más cálido, con episodios extremos

Anomalía de la temperatura de enero de 2026 en relación con la media de enero para el periodo 1991-2020.C3S/ECMWF

Enero del 2026 ha sido el quinto mes más cálido que se ha registrado nunca a escala global, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), con una temperatura media del aire en superficie de 12,95 grados y 1,47 grados por encima de los niveles preindustriales.

El mes ha sido marcado por fuertes contrastes climáticos entre hemisferios, con olas de frío intenso en Europa y Norteamérica, que han convertido este enero en el más frío en el continente europeo desde el 2010, y episodios de calor extremo en el hemisferio sur, que han favorecido incendios forestales e inundaciones graves en varias regiones del mundo.

Según los datos del conjunto ERA5, en enero del 2026 se situó 0,51 °C por encima de la media del periodo 1991-2020, a pesar de ser 0,28 °C más frío que el enero más cálido registrado, el del 2025. En Europa, la temperatura media fue de -2,34 °C, 1,63 °C por debajo de la media, hecho que convierte este mes en el enero más frío desde el 2010.

Los contrastes también se observaron a escala regional. Mientras en buena parte del norte de Europa, la Norteamérica y Siberia se registraban condiciones de frío generalizado por una corriente en jet polar más ondulado, otras zonas como el Ártico, el sur de la América del Sur, el norte del África, el Asia central y Australia registraron temperaturas por encima de la media.

En el hemisferio sur, el calor contribuyó a episodios extremos como los incendios forestales en Australia, Chile y la Patagonia, así como inundaciones graves en el sur de África. Desde Copernicus, la responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, Samantha Burgess, ha subrayado la necesidad de reforzar la resiliencia y la adaptación ante el aumento de fenómenos climáticos extremos.