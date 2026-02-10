Confirmado: Prohíben a las eléctricas hacer llamadas comerciales

El gobierno español ha aprobado un decreto que prohíbe a las eléctricas hacer llamadas comerciales. El texto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros no permite a las compañías ni hacer publicidad ni ofrecer contratos por teléfono a no ser que el consumidor, con carácter previo, lo haya solicitado «de forma explícita».

Esta es una de las medidas que incluye la nueva ley del sector eléctrico, que busca «maximizar la protección» de los usuarios. La nueva norma también prevé que no se pueda interrumpir el suministro de los hogares en festivo, vísperas de festivo o días en que no haya servicios de atención al cliente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha adelantado que trabaja en «medidas equivalentes» en el sector del gas.