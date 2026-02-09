Los sindicatos cierran un acuerdo con el Ministerio de Transportes y desconvocan la huelga ferroviaria

Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga ferroviaria que ha empezado este lunes y que tenía que prolongarse hasta el miércoles. El encuentro, que ha durado unas cuatro horas, se ha citado poco después de que arrancara un paro general del servicio que ha generado cancelaciones y retrasos en la red de alta velocidad y a los servicios de Cercanías de Cataluña y Madrid.

Al salir de la reunión, los sindicatos han confirmado la intención de suspender la protesta después de llegar a un pacto en torno a la petición de más personal y de inversiones en mantenimiento y seguridad que habían planteado al ministro Óscar Puente.

«Hemos llegado a un acuerdo de desconvocatoria que creemos que es histórico para el ferrocarril», ha explicado el secretario general de Semaf, Diego Martín, al salir del encuentro. Tal como ha resaltado, el pacto incluye la mejora de la inversión en infraestructuras y seguridad, así como la contratación de más personal. «Hablamos de muchos millones», ha añadido, antes de destacar que el acuerdo es extenso y que se tiene que explicar bien a trabajadores y ciudadanía.

Tal como ha dicho el representante sindical, ahora se iniciarán los trámites para desconvocar la huelga en las empresas afectadas por los paros. «La firma del acuerdo es la desconvocatoria de los paros», ha concretado. Además, ha explicado que el gobierno español -también el Ministeri d'Hisenda- ha aprobado el incremento de la inversión, que ha cifrado en «más del 50%» en mantenimiento ferroviario.

El gobierno español celebra el acuerdo

El Ministerio de Transportes se ha sumado a la posición de los sindicatos y también ha calificado el acuerdo de «histórico» por las mejoras que incorpora a un sector ferroviario sacudido últimamente por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida. «Subscribimos plenamente las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar este importante acuerdo», han resaltado fuentes del gobierno español al poco del final de la reunión.

«Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de diálogo que han mantenido, especialmente los sindicatos, durante la negociación, y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso», han remachado. El ministro Óscar Puente, que está llegando de un viaje en Arabia Saudí, mantendrá un encuentro esta tarde con los representantes sindicales.

CGT mantiene la protesta

Por su parte, el sindicato CGT se ha desmarcado del acuerdo y ha explicado que, en cuanto a esta formación, la huelga del sector ferroviario «se mantiene», porque, como SFF-CGT, la tienen convocada a las empresas principales del sector, Adif, Renfe, Ouigo, Iryo y Serveo.

Mejoras para el colectivo

Entre otros, el acuerdo que han logrado el Ministerio de Transportes y los sindicatos Semaf, CCOO y UGT establece la creación de 50 plazas nuevas de estructura, que incluirá dos nuevas subdirecciones generales «y los mandos intermedios necesarios».

Para Adif en concreto, se pacta tramitar una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales a la tasa ordinaria, así como la tramitación de un nuevo convenio de financiación para el plazo 2026-2030, con un gasto en mantenimiento para el 2026 de 861 millones de euros. Esta cifra se tiene que ir incrementando hasta lograr un gasto en el último año del quinquenio de 1.179 millones.