Confirmado: estos españoles recibirán la devolución de la Declaración de la Renta en 2026

Con el inicio del nuevo ejercicio fiscal, muchos contribuyentes ya se preguntan cuál será el resultado de la próxima Declaración de la Renta. Aunque la campaña oficial todavía no ha empezado, la normativa vigente permite avanzar un escenario claro: la Agencia Tributaria volverá dinero a aquellas personas que, a lo largo del año, hayan soportado unas retenciones superior al impuesto real que les corresponde pagar.

El funcionamiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se basa en un ajuste anual. Durante el año, a nóminas, pensiones o facturas se aplican retenciones que no siempre coinciden exactamente con la cuota final del impuesto. Cuando estas retenciones son más elevadas de lo que tocaría según la situación personal y económica del contribuyente, el resultado de la declaración sale a retornar.

El requisito clave para que la Declaración de la Renta de 2026 sea a retornar es, precisamente, haber pagado de más durante el ejercicio fiscal. No se trata de una ayuda ni de una medida extraordinaria, sino del funcionamiento ordinario del sistema tributario. Esta situación es habitual cuando el tipo de retención aplicado ha sido alto o cuando el contribuyente tiene derecho a deducciones fiscales que reducen la cuota final del IRPF.

Entre las deducciones más comunes hay las relacionadas con la vivienda habitual o el alquiler, la familia numerosa, las aportaciones a planes de pensiones o las donaciones a entidades reconocidas. Una vez aplicados todos estos elementos, si el resultado final es negativo, Hacienda está obligada a devolver la diferencia después de presentar y validar la declaración.

Aunque la campaña de la Renta se celebra habitualmente en primavera, el mes de febrero ya permite hacer una previsión orientativa del resultado. La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes herramientas de simulación que ayudan a anticipar si la declaración saldrá a pagar o a retornar. Una de las más utilizadas es Lava WEB Open, un simulador que no requiere identificación electrónica ni datos fiscales previos, y que permite introducir ingresos, retenciones y deducciones de manera aproximada.

El simulador ofrece dos posibles resultados: si la cifra es positiva, la declaración será a pagar; si es negativa, será a retornar. Aunque no son datos definitivos, estas estimaciones permiten detectar con antelación si se ha tributado de más durante el año. Además, revisar las retenciones aplicadas a la nómina o a los ingresos periódicos puede dar pistas claras, ya que un porcentaje de retención elevado suele aumentar la probabilidad de devolución.

El resultado final de la Declaración de la Renta no depende de un único factor, sino de la combinación de varios elementos personales y económicos. El número de pagadores es uno de los más relevantes, ya que tener más de uno puede generar desajustes en las retenciones. También influyen cambios personales como el nacimiento de hijos, el reconocimiento de una discapacidad o modificaciones en la situación familiar, que pueden dar derecho a deducciones no reflejadas mensualmente.

Las aportaciones a sistemas de ahorro previsional, como los planes de pensiones, siguen siendo otro elemento determinante, ya que reducen la base imponible y pueden convertir una declaración ajustada en una declaración a retornar. De cara a 2026, los asesores fiscales recomiendan revisar con tiempo toda la documentación, comprobar las retenciones aplicadas y utilizar los simuladores disponibles antes del inicio de la campaña oficial para evitar sorpresas y agilizar, si procede, la devolución.