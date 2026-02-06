El temporal Harry deja al descubierto los restos de unas estructuras en la punta de la Banya

El temporal Harry ha dejado al descubierto los restos de unas estructuras de piedra en el litoral en la punta de la Banya, en el Delta del Ebro. El hallazgo está junto a la playa, a pocos metros de la entrada en las salinas de la Trinitat, mar afuera del istmo del Trabucador.

«Sufrimos una regresión anual de cuatro metros en este punto y ahora han aparecido estas estructuras, restos de un asentamiento humano», ha apuntado Cristian Jensen, director de la Fundación Salines Marines. Los arqueólogos del Departament de Cultura de las Terres de l'Ebre han hecho una primera visita sobre el terreno e iniciarán un estudio para documentar el hallazgo. No se descarta una intervención del centro de arqueología subacuática si se acredita un valor arqueológico relevante.

El director de los servicios Territoriales de Cultura, Manel Zaera, ha asegurado que se iniciará una investigación, conjuntamente con la dirección general de Políticas del Litoral y Costas, para poder documentar el hallazgo y determinar a que corresponden los restos estructurales que han aparecido la punta del Cuerno después de los últimos episodios meteorológicos. «Las hipótesis, a pesar de que no sabemos si puede ser, es que sean restos de antiguas salinas o estructuras defensivas».

Existen mapas, tanto del siglo XVI como del siglo XVIII, donde aparecen torres defensivas en estos espacios del Delta, pero la ubicación a los mapas no es exacta y no se puede concluir que el hallazgo tenga nada a ver. «No tenemos información para dar ninguna conclusión ni tener una orientación, pero sea cual sea es parte del patrimonio del territorio», ha dicho Zaera. «Siempre es muy importante documentarlo y dejar constancia que aquí había algo que en su momento tuvo interés en la zona de las Salinas o para la protección del delta de la época a la cual se corresponda», ha añadido el director ebrense de Cultura.

Si se puede comprobar un valor arqueológico relevante, una intervención no será fácil porque los restos están en la playa y todavía medio tapadas por la marea. «Hay agua y estamos valorando si tiene que venir el centro de arqueología subacuática o si tenemos que montar algún tipo de estructura», ha avanzado Zaera. «Primero tenemos que saber y tener toda la información necesaria para decidir como se aborda este estudio», ha remarcado.

El equipo de arqueólogos y expertos han visitado también otra estructura que se ha descubierto con los temporales más cerca de las salinas, «unos posibles restos de divisiones de cristal·litzadors». De hecho, desde la Fundación Salinas Marines, Cristian Jensen, confía que el hallazgo pueda ayudar a conocer los orígenes de la actividad salinera a la punta del Cuerno. Hay algunos indicios, «pero no se sabe del cierto» que la producción de sal al delta del Ebro «pueda datar de época romana», pero la actividad concreta a las salinas de la Trinidad está documentada desde hace unos 150 años, aproximadamente. «De las salinas viejas, que dicen, desgraciadamente, no tenemos documentación ni ningún estudio, y es una de las cosas que nos gustaría saber: de cuando data la actividad salinera aquí a la Punta del Cuerno», ha dicho Jensen.

