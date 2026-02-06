Santano asegura que la semana que viene reabrirán algunas líneas de Rodalies de Tarragona

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que la semana que viene reabrirán más líneas de Rodalies y ha señalado la R13, la R14 y la RL4. La R13 es la que va de Lleida a Barcelona haciendo parada en Valls y la R14 es la que une Lleida con Barcelona pasando por Tarragona y Reus.

El alto cargo del ministerio español ha indicado que el conjunto de la red estará «prácticamente» operativa en dos semanas y en abril se habrán eliminado todas las limitaciones temporales de velocidad, que prevén ir sacando «progresivamente». En una entrevista en la 2Cat ha opinado que Rodalies requiere una «atención singular» porque es la red «más compleja» del Estado y la que sufre más los impactos del cambio climático. Sobre la negociación con los sindicatos para evitar la huelga convocada a partir del lunes, ha dicho que hay «avances» y se ha mostrado «optimista».