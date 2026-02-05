Los sindicatos de Renfe y Adif mantienen la huelga de los días 9,10 y 11 de febrero después de la segunda reunión

La huelga de transporte ferroviario convocada por los sindicatos de Renfe y Adif para los días 9, 10 y 11 de febrero continúa a pesar de los avances alcanzados en la reunión de cerca de cuatro horas de este jueves de los representantes de CCOO, UGT y Semaf con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Fuentes de Semaf han explicado a la ACN que durante el encuentro se han abordado con un poco más de detalle varias propuestas del Ministerio de Transportes, pero que todavía es temprano para poder hablar de ningún acuerdo. En concreto, a la reunión de este jueves se ha hablado de un aumento de la plantilla de Renfe y Adif y de más inversiones en infraestructuras, así como posibles modificaciones de los protocolos de seguridad de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Al salir de la reunión, la secretaria general del sector ferroviario de UGT, Raquel González, ha apuntado que los representantes de los trabajadores todavía necesitan «garantías» sobre los compromisos verbalizados por el equipo del ministro Óscar Puente.

Fuentes del Ministerio de Transportes han señalado que la reunión ha tenido un «tono constructivo» y ha permitido constatar la «voluntad de diálogo de todas las partes». «Valoramos de forma muy positiva la voluntad de los sindicatos», han añadido, y «seguiremos trabajando para poder alcanzar un acuerdo».

El Ministerio apunta que las conversaciones «continuarán» a través de «nuevas reuniones». La siguiente tendrá lugar esta tarde, con nuevos interlocutores para las dos partes que abordarán aspectos técnicos y las «garantías» que el Ministerio de Transportes puede poner sobre la mesa.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado un mensaje en X con imágenes de la reunión en qué ha asegurado que sigue trabajando con los representantes sindicales de Renfe i Adif en la «búsqueda de soluciones conjuntas de cara al futuro».

De momento, el Ministerio de Transportes ya ha establecido los servicios mínimos de la huelga en el Estado. Serán del 75% en hora punta en Rodalies, del 73% en Alta Velocidad y larga distancia, y del 21% para el servicio de mercancías. En Cataluña serán del 66% en horas punta a Rodalies y regionales, y el 33% en el resto de la jornada.

Al inicio del encuentro Semaf ya ha advertido de las grandes diferencias entre las posiciones de los representantes de los trabajadores y del Ministerio, y ha adelantado que no se contentarían con «buenas intenciones y grandes palabras». Según el sindicato mayoritario de los maquinistas, hace falta un «cambio estructural en el sistema ferroviario en beneficio de toda la sociedad».

Igual que ayer, la reunión de este jueves ha contado con el ministro de Transportes, Óscar Puente; el secretario de Estado, José Antonio Santano, que se encuentra en Cataluña y se ha añadido de manera telemática; el presidente de Adif, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena. Se ha añadido la directora de Recursos Humanos de Adif, Conchi Casillas.