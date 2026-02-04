Un jubilado no da crédito de su pensión después de 41 años cotizados: «Es una injusticia»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Después de más de cuatro décadas cotizando en la Seguridad Social, Manuel Macías no se esperaba ver cómo su pensión quedaba reducida de manera permanente. Este jubilado andaluz es uno de los muchos afectados por los coeficientes reductores, una medida que penaliza a aquellas personas que han adelantado la jubilación a pesar de haber acumulado largos periodos de cotización.

Macías asegura que trabajó de manera ininterrumpida durante más de 41 años, muchos de ellos compaginando el trabajo con los estudios, con el objetivo de construir un futuro mejor. Su caso no está aislado: miles de jubilados con trayectorias laborales similares han visto cómo su pensión se reducía de por vida, una situación que consideran profundamente injusta.

Este colectivo se organiza a través del movimiento Asjubi40, que da voz a las personas que han cotizado más de 40 años y reclaman cambios en la legislación. En un vídeo difundido por el mismo movimiento, Macías se dirigió directamente a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, pidiendo una actuación inmediata. Según afirmó, el Gobierno tendría que intervenir de oficio para poner fin a la penalización de pensiones a trabajadores con largas carreras de cotización, recordando que existe una mayoría parlamentaria favorable a eliminar estos coeficientes.

Para el jubilado andaluz, la clave del problema es la voluntad política. De hecho, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de noviembre una proposición no de ley (PNL) presentada por Unidas Podemos que insta al Ejecutivo a dejar de aplicar coeficientes reductores a las personas con 40 años o más cotizados. Esta medida podría beneficiar cerca de un millón de pensionistas.

Actualmente, las penalizaciones pueden llegar hasta el 21% en los casos de trabajadores con 38 años y 6 meses cotizados que adelanten la jubilación dos años. En cambio, para aquellos con 44 años y 6 meses o más de cotización que sólo adelanten la jubilación un mes, la reducción se sitúa en el 2,81%. Unas diferencias que, según los afectados, no reflejan el esfuerzo de una vida laboral larga y continuada.