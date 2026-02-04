Elisa Mouliaá retira la acusación contra Íñigo Errejón

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado que retira la acusación en el procedimiento por abuso sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. En un comunicado colgado en X, Mouliaá asegura que no se retracta, pero adopta la decisión porque ha llegado «al límite».

Explica que «dio la cara» después de la aparición de denuncias anónimas contra Errejón. «Di este paso sola para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres», pero «he estado sola sosteniendo todo eso, y no lo puedo seguir haciendo». Según Mouliaá, retira la acusación «no para que no sea verdad, sino porque nadie puede cargar sola con una cosa así». «No huyo, acabo mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya anda sola».

El caso estalló en octubre de 2024 a raíz de acusaciones anónimas contra Errejón, que entonces trabajaba como portavoz de Sumar y exdiputado.

Después de la publicación de los primeros relatos, Errejón dimitió de todos los cargos y dejó la política, y Mouliaá presentó una denuncia formal por agresión sexual por hechos que habría vivido en el 2021.

A raíz de la denuncia, el titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid instruyó diligencias y después de considerar «coherente en el esencial» la denuncia de la actriz, hizo un auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía -igual que la defensa- había pedido la archivación provisional de la instrucción porque consideraba que no había bastantes indicios para acusar penalmente Errejón, y posteriormente presentó un recurso contra la decisión del juez de continuar el procedimiento.

La renuncia de Mouliaá, sin embargo, no implica que se cierre definitivamente el caso. Además de la actriz, el procedimiento cuenta con una acusación popular, la de la asociación ADIVE, que ha ratificado que mantendrá la acusación. La archivación definitiva o la celebración del juicio oral queda ahora en manos de la Audiencia de Madrid.