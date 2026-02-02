Las balizas V16: el nuevo botín de los ladrones de coche

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los ladrones de coche han encontrado en las balizas V16, que son obligatorias desde el pasado 1 de enero de 2026, un nuevo botín. Según ha confirmado la Policia Nacional, «desde principios de año se han registrado cerca de mil atestados por denuncias por robos en interior de vehículos y hurtos de balizas».

Y es que el precio elevado de las balizas ha hecho que muchos delincuentes opten por sustraerlas para luego revenderlas por Internet, siendo una forma de ganar dinero fácil y rápido. La Policia Nacional relaciona estos robos con la delincuencia común y no con bandas organizadas.

Diferentes ciudades de España, como Granada o Alicante han detectado un alud de denuncias por el robo de estos dispositivos del interior de sus coches, después que los ladrones hayan roto, previamente, los cristales de las ventanillas. Alguno de estos delincuentes habría conseguido cerca de 1.500 euros vendiéndolas por plataformas de segunda mano.

Desde las autoridades policiales recomiendan a los conductores que anoten el código IMEI de sus balizas para poder proporcionarlo en caso de ser víctima de un robo. Ya que en caso de ser encontradas, las señales lumínicas podrán ser devueltas a sus propietarios. También alertan que comprar una baliza V16 robada es delito.