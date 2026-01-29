Puente está «satisfecho» con el Plan Rodalies, pero admite que se viene de años de «desinversión flagrante»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que está «satisfecho» con el grado de ejecución del Plan Rodalies 2020-2030, que cifra en un 77%. Sin embargo, ha admitido que el sistema ferroviario de Cataluña viene de años de «desinversión flagrante» por parte de los gobiernos del PP.

«Venimos de tener los mismos problemas desde hace décadas, de intentos frustrados de remediarlo y de herencias que han evitado el ejercicio modernizador que ha impulsado este gobierno», ha apuntado en una comparecencia al Senado para hablar de la situación de los trenes catalanes a raíz del accidente mortal de Gelida. Puente también ha abierto la puerta a hacer intervenciones de mejora que supongan «cortes totales» del servicio si hay «apoyo de las fuerzas políticas y sociales».