El cardiólogo Aurelio Rojas lo tiene claro: «Esta fruta controla el estrés y te da energía»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado recientemente un vídeo a su perfil de Instagram en que pone en valor el papel de la fruta en la alimentación diaria y explica las propiedades nutricionales de algunas de las más habituales. Según el especialista, «las frutas son una de las fuentes más completas de micronutrientes y compuestos bioactivos», aunque advierte que su consumo se tiene que hacer de manera adecuada.

Entre los ejemplos que expone, Rojas señala que el kiwi es la fruta con más vitamina C, un nutriente clave para reforzar las defensas y favorecer la formación de colágeno. También destaca el aguacate como la fruta con más contenido en grasas, pero puntualiza que se trata de «grasa bueno», beneficioso tanto para el corazón como para la producción hormonal.

Con respecto al control del estrés y la energía, el cardiólogo pone el foco en el plátano, que identifica como la fruta con más magnesio. Según explica, este mineral ayuda a regular al estrés y contribuye a mantener unos buenos niveles de energía. En la misma línea, recuerda que los dátiles son la fruta con más azúcar y que pueden ser útiles como fuente de energía rápida antes o durante un esfuerzo físico intenso.

Rojas también destaca otros nutrientes esenciales presentes en diferentes frutas. En este sentido, señala que la naranja es la fruta con más calcio, un elemento fundamental para la salud de los huesos y los dientes. Además, subraya el valor de la granada, que considera la fruta con más antioxidantes, capaces de proteger las células del envejecimiento y de cuidar especialmente la salud cardiovascular.

Más allá de detallar los beneficios concretos de cada fruta, el cardiólogo insiste en lo que considera «el consejo más importante»: la manera de consumirlas. Rojas advierte que, para evitar convertir la fruta en «una bomba de fructosa» perjudicial al hígado y el metabolismo, hace falta comerla siempre entera y evitar los zumos, licuats o batidos. Según explica, estos formatos eliminan la fibra, que es clave para proteger el organismo de los picos glucémicos, del aumento de insulina y de la inflamación crónica de bajo grado.