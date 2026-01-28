Nuevo corte en la AP-7 en sentido Tarragona por un «problema sobrevenido en la estructura», según Trànsit

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La AP-7 ha quedado totalmente cortada en sentido sur, en el punto donde se produjo el accidente de Gelida. El motivo, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, «un problema sobrevenido en la estructura». Varios operarios ya están trabajando en esta reparación, que se efectúa en los carriles con sentido Tarragona. Los vehículos están siendo desplazados por vías alternativas.

Ramon Lamiel ha asegurado que el corte lo ha pedido el Ministerio de Transportes, después de comprobar que la excavación que se está haciendo hasta llegar a terreno estable afecta también parte del carril de la derecha. Lamiel ha marcado un «horizonte de quince días» para completar la obra, sujeto a las condiciones meteorológicas. El corte afecta el tramo Martorell-Catellbisbal y el SCT desvía el tráfico por la carretera A-2.

La AP-7 quedó tajada en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia por motivos de seguridad después del accidente ferroviario mortal del 20 de enero pasado en Gelida, en que un muro de contención de la autopista cayó sobre un tren y provocó la muerte de un maquinista en prácticas y varios heridos. El corte se hizo el día siguiente al trágico suceso a petición del Ministerio de Transportes para prevenir riesgos ante la posible inestabilidad del terreno y de la infraestructura.

En un primer momento se interrumpió totalmente la circulación en esta zona en sentido Tarragona para que los técnicos pudieran inspeccionar el estado de la vía. La medida obligó a activar desvíos y recomendar rutas alternativas, con afectaciones importantes a la movilidad.

Sábado a mediodía se reabrió un carril en sentido sur a la altura de Martorell, después de que los técnicos del Ministerio de Transportes que estaban evaluando el talud que cedió aseguraron que hacerlo era «perfectamente seguro» porque el derrumbamiento fue a la parte exterior y no al suelo de la autopista. De esta forma, se pudo recuperar una circulación limitada mientras continúan los trabajos de reparación de las estructuras malogradas. Lamiel explicó que la apertura de los otros dos carriles, los de la derecha y que son los que están más en tocar del área del accidente, era cuestión «de días».