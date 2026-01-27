El nuevo plan de Rodalies incrementa los recursos para el mantenimiento de la infraestructura en 1.200 millones hasta los 2.243

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en la nueva reunión de seguimiento de Rodalies

La actualización del plan de Rodalies 2026-2030 se ha presentado este martes y eleva la inversión hasta los 8.037 millones de euros, un 26% más y 1.691 millones extra con respecto al plan vigente. El nuevo plan incrementa sustancialmente los recursos del programa de reposición de activos y mantenimiento de la infraestructura en 1.200 millones hasta los 2.243 (se destinaban 1.018 millones originalmente) e incorpora un séptimo programa nuevo de vías de estacionamiento y de talleres valorado en 637 millones, para afrontar el incremento de la flota en 53 nuevos trenes.

«Somos conscientes de que el plan no solucionará los problemas de un día para el otro. Pero es una apuesta clara por Rodalies y representa un cambio de ritmo colosal», ha afirmado la consellera de Territori, Sílvia Paneque.