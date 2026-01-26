El secretario de Estado de Transportes avanza un pacto para ampliar el Plan de Rodalies: «Tiene que llegar hasta los 8.000 millones»

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha avanzado un pacto con la Generalitat para ampliar el Plan de Rodalies y ha asegurado que "tiene que llegar hasta los 8.000 millones", en una entrevista con la ACN. La actual inversión establecida hasta el 2030 es de unos 6.300 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado unos 2.500 millones. Después del anuncio de los ceses del director operativo de Alrededores, Josep Enric García Alemany, y el director general de explotación y mantenimiento de Adif, Santano ha reconocido que ambas empresas "no han estado a la altura" ante la crisis ferroviaria.