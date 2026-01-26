Retenciones kilométricas en la AP-7 por un camión volcado en el Papiol que ha cortado hasta seis carriles

La AP-7 ha registrado retenciones kilométricas en el Papiol a causa de un camión que ha volcado en la media mientras circulaba en sentido norte y que ha cortado seis carriles de la carretera, tres en cada sentido, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). El siniestro ha llegado a causar seis kilómetros de retención en sentido sur, entre el Papiol y Sant Cugat del Vallès, mientras que en dirección Gerona las colas han estado de hasta cinco kilómetros, del Papiol en Castellbisbal. Los Bomberos han trabajado con seis dotaciones en el siniestro. El camión, cargado con chatarra, ha perdido la carga a causa del vuelco. Poco después de las siete de la tarde, el SCT ha informado de la reapertura de dos carriles en sentido sur.