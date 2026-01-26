El Estado fulmina al director de Rodalies y al responsable de mantenimiento de Adif

Viajeros subiendo a un tren de Cercanías a la estación de Lleida.

El director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y el director general de explotación y mantenimiento de Adif han sido destituidos a raíz de la crisis de Rodalies. Así lo ha pedido el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, a los directores de Renfe y Adif, según ha confirmado en una entrevista al 24h de RTVE.

La decisión llega después de que el Gobierno haya exigido "de manera inmediata" que Renfe y Adif "asuman responsabilidades". De hecho, la

consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha pedido las responsabilidades que les correspondan, y que signifiquen cambios instantáneos, inmediatos, acompañados de nuevas inversiones”.