Pugen a 42 els morts de l'accident de trens a Còrdova i baixa a 39 el nombre d'hospitalitzats
13 persones continuen a l'UCI
ACN Aldamuz (Còrdova) - El nombre de víctimes a l'accident de trens d'alta velocitat d'aquest diumenge a Còrdova ha pujat a 42. El servei d'emergències d'Andalusia confirmava aquest matí 41 víctimes després que s'hagués recuperat un cos sense vida aquesta nit del tren Iryo, però aquesta tarda el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha confirmat que hi havia una nova víctima, amb la qual cosa la xifra s'ha elevat a 42. El nombre d'hospitalitzats ha baixat a 39 persones, de les quals 13 estan a l'UCI. Tots ells són adults. Hi ha 26 ferits a planta. Entre les 122 persones ateses per l'accident, ja s'han donat 83 altes.(S'actualitza la xifra de víctimes)
Els serveis d'emergència i els ferroviaris continuen buscant cossos entre la ferralla. La maquinària pesant ha fet tasques de compactació del terreny i s'hi han incorporat dues grues més.