Los ocho países europeos amenazados por Trump muestran solidaridad con Dinamarca

Los ocho países europeos amenazados por Trump con aranceles del 10% por haber reforzado su presencia en el Ártico -y el rechazo a la anexión de Groenlandia- han publicado este domingo por la tarde un comunicado conjunto donde afirman que la medida «erosiona las relaciones transatlánticas».

«Les amenazas arancelarias socavan estas relaciones y corren el riesgo de una peligrosa espiral descendente», han alertado a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

«Como miembros de la OTAN estamos comprometidos a reforzar la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido», han recordado los ocho países, que consideran que las maniobras de la operación 'Resistencia Ártica' «no suponen una amenaza para nadie».

«Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. A partir del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de la soberanía y la integridad territorial», han señalado en el texto conjunto Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos.

«Continuaremos unidos y coordinados en nuestra respuesta, y estamos comprometidos a defender nuestra soberanía», han concluido los ocho países amenazados por el presidente de los Estados Unidos. Trump anunció impuestos del 10% a las importaciones provenientes de estos ocho países a partir del 1 de febrero, que se incrementarán hasta el 25% el 1 de junio y se mantendrán «hasta que se llegue a un acuerdo para la adquisición total y completa de Groenlandia».