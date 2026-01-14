Ni pera, ni manzana: Esta es la fruta que debes comer antes de dormir para conciliar el sueño, según un experto

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El estrés, el ritmo de vida acelerado y las distracciones diarias afectan a la calidad del sueño y pueden derivar en insomnio, un problema que afecta a gran parte de la población. La alimentación y los alimentos que ingerimos a lo largo del día juegan un papel clave en nuestra capacidad de descansar, junto con el ejercicio físico y otros hábitos saludables.

Por este motivo, según el cardiólogo Aurelio Rojas, hay una fruta que puede convertirse en una aliada eficaz para conciliar el sueño: el kiwi. Consumir una o dos unidades una hora antes de ir a dormir acelera el inicio del sueño hasta un 50%, casi igualando el efecto de algunos fármacos, sin necesidad de químicos.

Además de ser sabroso y ayudar a regular al tráfico intestinal, el kiwi es rico en serotonina, fibra y vitaminas como la C, E y K, nutrientes que aportan beneficios nutricionales y saludables, según la Fundación Española de Nutrición. Esta combinación de propiedades convierte el kiwi en un elemento natural que contribuye a un descanso más profundo y reparador.