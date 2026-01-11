El Gobierno ofrece a los campesinos hacer un «frente común» de demandas a Madrid y Bruselas por el acuerdo con Mercosur

El Gobierno ha ofrecido a los campesinos que mantienen cortadas varias carreteras de Cataluña hacer un "frente común" de demandas tanto ante el gobierno español como de la Comisión Europea ante el acuerdo comercial con Mercosur. Lo ha anunciado este domingo el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, después de reunirse con una representación de los agricultores y ganaderos en lucha. El objetivo del encuentro, celebrado en Bàscara (Alt Empordà), era que levanten el bloqueo de carreteras. Ordeig ha explicado que convocarán "esta misma semana" una reunión de todas las organizaciones agrarias para definir con el Gobierno qué demandas llevarán a Madrid y a Bruselas. "Cláusulas espejo, control de fronteras, cláusulas de salvaguardia, un fondo económico...", ha recitado como ejemplos el conseller. El portavoz de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, ha explicado que trasladarán la propuesta a los diversos cortes que hay todavía en el país y que decidirán en asamblea si es bastante motivo para levantar la protesta.

La de este domingo está la cuarta jornada de bloqueos en las carreteras como protesta por el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. Aunque el sábado reabrió el A-2 en Fondarella (Pla d'Urgell), siguen cortes la autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) y Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga y Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara y Garrigàs (Alt Empordà) y también el acceso al Puerto de Tarragona por la A-27 y la C-38 en el Coll d'Ares (Ripollès).