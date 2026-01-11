Los agricultores de la AP-7 y del Port pasarán la cuarta noche a la intemperie

Los agricultores que mantienen el corte de la AP-7 en Pontós y en el Port de Tarragona han decidido continuar con la protesta y pasar una noche más, la cuarta, a la intemperie, según se acordó en asambleas celebradas a pie de carretera. Los agricultores reclaman que el presidente Salvador Illa ofrezca personalmente garantías de lo prometido en la reunión con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. De hecho, los agricultores quieren reunirse con Illa y, como mínimo, seguirán movilizados hasta el lunes por la mañana. Ordeig había ofrecido a los agricultores hacer un «frente común» de demandas en Madrid y Bruselas para responder a los retos planteados por el Mercosur, y también había planteado reuniones con el presidente y con los eurodiputados catalanes que deberán votar en el Parlamento Europeo el acuerdo.

La asamblea de los agricultores celebrada este sábado en el punto de bloqueo del Port de Tarragona.Ariadna Escoda