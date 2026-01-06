Sólo el 0,2% de los militares són nacidos en la província de Tarragona

El número de militares españoles nacidos en Cataluña es de 1.789, según el anuario estadístico militar del Ministerio de Defensa del 2024, el más reciente hasta ahora. La cifra representa un 2,7% de los cerca de 70.000 miembros del ejército por todo el Estado, un peso que contrasta con lo que tiene la población general catalana, que suma una sexta parte del total español (16,5%).

Así, la tasa de soldados por cada 100.000 habitantes es de 22 a Cataluña, la más baja de todo el Estado, por debajo del País Vasco, Navarra y las Islas Baleares, las que más se acercan. Les datos también reflejan que las demarcaciones de Gerona, Tarragona y Lleida se sitúan en la cola en efectivos que aportan en números absolutos, con un centenar cada una, sólo por encima de Soria.

Casi 300 de cada 100.000 habitantes en Castilla y León son miembros de las fuerzas armadas españolas, y la cifra es de prácticamente 250 a Aragón y Extremadura. En Madrid, la tasa ronda las 150, un valor sólo ligeramente más bajo que Galicia, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha. Todos son registros significativamente superiores al País Vasco, Navarra, las Baleares o Cataluña, unas comunidades autónomas que quedan por debajo de los 50.

Nombras absolutos, los 1.789 militares nacidos en Cataluña están en la parte baja en el ranking por comunidades, y de hecho, tres de las cuatro demarcaciones del país se sitúan en la cola provincial. Gerona (dónde han nacido 147 soldados), Lleida (144) y Gerona (127) quedan por debajo de la cincuentena de provincias del Estado, y sólo superan Soria (124). Con respecto a Barcelona, donde han nacido 1.371 de los miembros de las fuerzas armadas, se sitúa en 16.º lugar provincial. La provincia de Madrid es la líder, multiplicando por ocho los efectivos barceloneses y superando los 11.000.

Les datos también muestran que aproximadamente ocho de cada diez militares originarios de las comarcas catalanas están en activo, mientras que el resto son reservistas, están en excedencia voluntaria, o en otras circunstancias. Con respecto al peso de los hombres, supera el 91% del total, una proporción similar al conjunto del ejército, y sólo constan 156 mujeres catalanas como miembros del cuerpo.

Cerca de medio millar están asignados en la demarcación de Barcelona (481), más que en Gerona (197), Lleida (85) o Tarragona (35). Aunque hay más militares nacidos en Cataluña que efectivos trabajando, la gran mayoría son nacidos fuera de la demarcación donde han sido destinados. Sólo una quinta parte de los que tienen su lugar de trabajo en Barcelona o en Tarragona son originarios de estos territorios, mientras que los porcentajes en Gerona (6,1%) y Lleida (4,7%) son los más bajos de todo el Estado.