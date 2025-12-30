Mueren dos catalanes y dos más resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Dos ciudadanos catalanes han muerto y dos más han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en un accidente de tráfico en Arabia Saudí. Los hechos han sido confirmados por el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español, después de que la información fuera avanzada por el diario 20minutos. Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, mientras que los heridos son un hombre de 67 años, que se encuentra en estado grave, y una mujer de 53 años con heridas leves.

Según las primeras informaciones, las cuatro personas formaban parte de un mismo grupo turístico integrado por dos parejas y se encontraban de viaje por el país cuando se produjo el accidente. El siniestro tuvo lugar a unos 1.000 kilómetros de la capital saudí, Riad, en circunstancias que todavía no han trascendido.

Las autoridades saudíes han confirmado oficialmente los hechos al gobierno español y han informado de la muerte de dos personas y de la hospitalización de las otras dos víctimas. La embajada de España en Riad está ofreciendo atención consular a los afectados y a sus familiares, y se mantiene en contacto permanente con las autoridades locales para hacer el seguimiento del caso.