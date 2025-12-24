Los parados que cobren prestación de desempleo no tendrán que hacer la declaración de la renta el próximo año

Las personas que reciban prestaciones de desempleo no tendrán que presentar la declaración de la renta el próximo año. Así lo ha indicado el gobierno español en un decreto ley publicado este miércoles en el BOE, en el cual también se incluyen otras medidas como el incremento de las pensiones. Este conjunto de medidas se tendrá que validar en el Congreso a principios de 2026.

El decreto incorpora un punto que especifica la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF a los parados, «dado que su alcance actual no supone sólo una obligación formal». Desde el gobierno señalan que, desde que se empezó a exigir la declaración de la renta a este colectivo, se ha constatado que la medida «no ha resultado adecuada», hecho que ha motivado su eliminación a partir del 2026.