El tercer premio, 90.693, salpica en toda España

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los premios grandes se están apresurando para salir. El tercer premio ha sido el 90.693 y ha recaído, una vez más, en muchas poblaciones de España. Concretamente a Santafe, Igorre, Alicante, En Coruña, Sant Boi de Llobregat, Chiclana de la Frontera, Chantada, Talavera la Real, Huelva, el Prat de Llobregat, Jeréz de la Frontera, Montilla, Sant Joan de les Abadesses, Zumaia, Linares, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Manises, Gandía, Alzira, Arroyo de la Encomienda, Bilbao, Zamora, Jerte, Arrasate/Mondragón, Palencia, Granada, Pamplona, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria, Alcalá de Henares, Málaga, Vigo, Vista de los Ángeles-Rumina, Mérida, Torre del Mar, Baio, Benalmádena Costa, Cartagena, Salamanca, Ávila, Puerto de Alcudia, Zahara de los Atunes, Córdoba, Meson do Vento, Villarejo de Fuentes, la Antilla, El Álamo, Cordovilla, Vitoria, Letur, Onil, Benidorm, las Norias, Oviedo, Badajoz, Cala de Oro, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Barcelona, Plasencia, Algeciras, Moral de Calatrava, Gerona, Albolote, Iznalloz, Calahonda, Benasque, Vilches, San Fernando, Yaiza, Vielha, Collado Villalba, Estepona, San Pedro del Pinatar, Isla de Arousa, Cuntis, O Porriño, Morón de la Frontera, Sevilla, San Cristobal de la Laguna, Icod de los Vinos, Tamaimo, Toledo, Mislata, Benisanó, Peñafiel, Quiruelas de Vidriales i Benavente.