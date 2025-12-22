El 25.508, el segundo cuarto premiode la lotería de Navidad, ha dejado una serie en Arenys de Mar, Barcelona, Sant Boi de Llobregat y Sort. El premio está dotado con 200.000 euros a la serie y 20.000 por décimo, y se ha cantado a las 12.36 horas.

Este cuarto premio se ha vendido principalmente en Moraira (Alicante), donde se han distribuido 105 series y nueve décimos. En Málaga se han vendido 40 series, en Ubrique (Cádiz) 2n0 y e Chinchón (Madrid), 10. También se han vendido series y décimos en más de una decena de municipios de todo el Estado.