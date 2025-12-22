El segundo premio, el 70.048, cae íntegramente en Madrid

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El segundo premio de la Lotería de Navidad, con un premio de 1.250.000 euros la serie, ha sido el 70.048. El número se ha vendido íntegramente a Madrid. Cada décimo está agraciado con un premio de 125.000 euros. Los Niños de San Ildefonso han sacado el segundo premio cuando pasaban 21 minutos de las nueve de la mañana, poco después de empezar el sorteo.

El sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios este lunes, 70 más que hace un año. Este año, la emisión del sorteo sube a 3.960 millones, el 70% de los cuales se repartirán en premios.