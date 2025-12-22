La IA desvela cuál será el número premiado con el Gordo de la Loteria de Navidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cada vez más ciudadanos recurren a la Inteligencia Artificial (IA) para resolver dudas o informarse sobre cuestiones que les generan interés. Este año, la IA también se ha colado en la conversación en torno a la Lotería de Navidad, con numerosos usuarios preguntando cuál podría ser el número ganador del primer premio o qué terminaciones tienen más opciones de resultar premiadas.

Según un análisis que combina datos históricos y patrones observados a lo largo de más de dos siglos de sorteos, ChatGPT apunta el número 30.485 como posible candidato a llevarse el Gordo. El estudio señala que el rango comprendido entre los 30.000 y los 40.000 ha sido, históricamente, el más afortunado, ya que concentra un número más elevado de primeros premios.

Además, la terminación 85 destaca como una de las más repetidas a lo largo de la historia del sorteo, habiendo sido premiada hasta siete veces desde el año 1812, hecho que alimenta la curiosidad y el interés de los jugadores.

A pesar de estos análisis, los expertos recuerdan que la Lotería de Navidad es un juego de azar y que todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades de resultar ganadores, independientemente de su historia o de cualquier patrón estadístico.

Tarragona, una provincia poco agraciada

Tarragona junto con Ávila y Melilla es una de las pocas capitales de provincia donde el Gordo de la Lotería de Navidad no ha caído nunca. Sin embargo, los tarraconenses no pierden la esperanza y hacen colas a las administraciones para conseguir un décimo para el sorteo que se celebrará el próximo 22 de diciembre.

El motivo de estar entre las tres capitales poco agraciadas sería que aquí se venden menos décimos que en otros lugares, entonces hay menos probabilidades.

Durante los últimos años, el gasto de los tarraconenses en Lotería de Navidad se ha movido en torno a los 45 y los 50 euros por persona, con una tendencia suave al alza. Estos datos sitúan Tarragona por debajo de la media catalana y de muchos otros territorios del Estado. El año pasado la demarcación de Tarragona gastó 43.868.460 euros, y 51,76 euros por persona, 4,93% más que en el 2023. El gasto medio español, en cambio, es de 73 euros por persona. El año pasado, concretamente, la cifra subió a 3.505.510.380 euros. En Cataluña estuvieron 423.498.540, destacando la participación de Barcelona, con 294.259.480 euros. La provincia con menos gasto fue Girona, con 36.921.080 euros.