El 'Gordo', el 79.432, vuelve a pasar de largo de Tarragona

El primer premio de la Lotería de Navidad, el Gordo, con un premio de 4.000.000 euros a la serie, ha sido el 79.432. El número se ha vendido íntegramente en las provincias de León y Madrid. Concretamente ha tocado a las poblaciones de La Bañeza, Villablino, la Pola de Gordón y Madrid ciudad.

Cada décimo está agraciado con un premio de 400.000 euros. Los Niños de San Ildefonso han sacado el Gordo hacia las 10.44 horas, minutos después de la salida de dos quintos premios.

El sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios este lunes, 70 más que hace un año. Este año, la emisión del sorteo sube a 3.960 millones, el 70% de los cuales se repartirán en premios.