Los niños de San Ildefonso cantan dos quintos premios casi seguidos: El 25.412 y el 61.366

A las 11.48 horas han salido dos premios quintos, prácticamente seguidos. Se trata del 25.412 y 61.366. El primero se ha vendido principalmente en Málaga, con 137 series, y Madrid, con 55. También se han vendido dos series y nueve décimos en Almería, una serie en Salamanca, Morón de la Frontera (Sevilla) y Zaragoza; y un décimo en Maracena (Granada).

Por otra parte, el 61.366 ha distribuido una serie en Barcelona y en l'Hospitalet de Llobregat. El resto del premio se ha repartido en otros municipios del Estado, principalmente en Madrid, donde se han vendido 188 series.