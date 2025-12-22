Dos quintos premios, 23.112 y 60.649, caen divididos en gran parte de España

Imagen de las bolas de la lotería de Navidad preparadas por el sorteo de este lunes.Loterías

El 23.112, el primero quinto apriete de la lotería de Navidad, ha vendido una serie a Barcelona, Sort y Porqueres. El premio está dotado con 60.000 euros cada serie y supone 300 euros por cada euro apostado. El premio se ha cantado a las 10.34 horas y ha sido el tercero de la lotería de Navidad del 2025. El primero quinto apriete se ha vendido principalmente en Andorra (Teruel), con 150 series; pero también ha repartido 20 series en Zaragoza, 10 a Granada y en 12 poblaciones más.

60.649 ha sido el segundo quinto apriete y ha caído en muchas zonas de España. Roquetas de Mar (Almería), Málaga, Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria (Álava), Gijón (Asturias), Almendralejo (Badajoz), Montgat (Barcelona), Viladecans (Barcelona), Santander (Cantabria), Cuenca, Fraga (Huesca), Madrid, San Sebastián de las Reyes (Madrid), Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, San Lorenzo del Escorial (Madrid), Torremolinos (Málaga), Ourense, Sanxenxo (Pontevedra), Illa de Arousa (Pontevedra), Sevilla, Toledo, Zaragoza, Plasencia (Cáceres), Laguna de Duero (Valladolid), Cádiz y Huesca. han sido los afortunados.