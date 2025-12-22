Imagen de las bolas de la lotería de Navidad preparadas por el sorteo de este lunes.Loterías

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

A las 10.44 horas ha salido el Gordo de Navidad. El número ha sido el 79.432. El número se ha vendido íntegramente en las provincias de León y Madrid. Concretamente ha tocado en las poblaciones de La Bañeza, Villablino, la Pola de Gordón y Madrid ciudad.

El último quinto premio de la rifa de Navidad del 2025, el 18.669, ha vendido 160 series en Alcoy (Alicante). El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo. El número afortunado se ha cantado a las 13.27 horas, solo dos minutos después de que lo séptimo quinto premio. Además de Alcoy, el premio ha repartido 25 series en Las Torres de Cotillas (Murcia), siete a Granada, cinco en San Vicente del Raspeig (Alicante) y cinco en Algemesí (València).

La Administración número 19 La Fortuna del barrio de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona ha rascado un quinto premio del sorteo de Navidad, el 41.716. La bola la han cantado durante la novena tabla del sorteo hacia las 13.25 horas. Después de una rifa, donde el Gordo ha vuelto a pasar de largo, Tarragona ha rascado un quinto. El resto de premios grande también han dado la espalda en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. La administración agraciada, que se encuentra en el Bloc San Andreu del barrio tarraconense, ha vendido una serie. Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo. El número también se ha vendido en Madrid, Arganda del Rey, Segovia, Murcia, Sevilla, San Sebastián, Algete, Caravaca de la Cruz, Ourense y Toledo.

El 25.508 ha sido el número premiado con el último cuarto premio. Este ha tocado a Moraira, Málaga, Ubrique, Chinchón, Benidorm, Pedreguer, Almería, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Arenys de Mar, Villarcayo, Madrigal de Vera, Santander, Jaén, Sort, Madrid, Ourense, Toledo, La Matanza de Acentejo, Manises y Arroyode la Encomienda.

A las 12.24 ha salido otro de los ocho quintos, el 94.273. Lo ha hecho durante la séptima tabla del sorteo. Este está premiado con 6.000 euros el décimo. El número se ha vendido a Monzón, Torrejón de Ardoz y Alcañiz.

A las 11.48 horas han salido dos premios quintos, prácticamente seguidos. Se trata del 25.412 y 61.366. El primero ha caído en Málaga, Salamanca, Morón dela Frontera y Zaragoza. Mientras que el 61366 ha tocado en Madrid, Albacete, L'Hospitalet de Llobregat, Granada, Huelma, Xinzo de Limia, Guijuelo, Arroyo de la Encomienda y Zamora.

Los premios grandes se están dando prisa por salir. El tercer premio ha sido el 90.693 y ha recaído, un golpe más, en muchas poblaciones de España. Concretamente a Santafe, Igorre, Alicante, A Coruña, Sant Boi de Llobregat, Chiclana de la Frontera, Chantada, Talavera la Real, Huelva, el Prat de Llobregat, Jeréz de la Frontera, Montillana, St Joan de les Abadesses, Zumaia, Linares, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Manises, Gandia, Alzira, Arroyo de la Encomienda, Bilbao, Zamora, Jerte, Arrasate/Mondragón, Palencia, Granada, Pamplona, Granadilla de Abona, las Palmas de Gran Canaria, Alcalá de Henares, Málaga, Vigo, Vista de los Ángeles-Rumina, Mérida, Torre de Mar, Baio, Benalmádena Costa, Cartagena, Salamanca, Ávila, Puerto de Alcudia, Zahara de los Atunes, Córdoba, Meson do Abanico, Villarejo de Fuentes, la Antilla, El Álamo, Cordovilla, Vitoria, Letur, Onil, Benidorm, las Norias, Oviedo, Badajoz, Cala de Oro, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Barcelona, Plasencia, Algeciras, Moral de Calatrava, Girona, Albolote, Iznalloz, Calahonda, Benasque, Vilches, San Fernando, Yaiza, Vielha, Collado Villalba, Estepona, San Pedro del Pinatar, Illa de Arousa, Cuntis, O Porriño, Morón de la Frontera, Sevilla, San Cristobal de la Laguna, Icod de los Vinos, Tamaimo, Toledo, Mislata, Benisanó, Peñafiel, Quiruelas de Vidriales y Benavente.

Los niños de San Ildefonso han repartido un nuevo quinto premio, el 77.715. Esta ha sido cantado a las 11.06 horas y ha estado muy repartido. Concretamente, ha caído a Aranda de Duero, Zaragoza, Elda, El Escorial, Fisterra, Villanueva de la Serena, Madrid, Pamplona, Palma de Mallorca, Guadalajara, Aguilar del Campoo, Miajadas, Benidorm, Sa Carroca, Brihuega, San Sebastián, San Pedro del Pinatar, Alaquàs, Manises, Torrevieja, Orihuela, Albox, Las Cabañuelas, Gijón, Oviedo, Barcelona, El Prat de Llobregat, Cáceres, Càdiz, Huelva, Benasque, Jamilena, Úbeda, Linares, Yaiza, Castillo del Romeral, Lugo, Mòstoles, Leganés, Torrequebrada, Málaga y Arroyo de la Miel.

El tercer número premiado en salir ha sido el primer quinto, el 23.112. Este lo han cantado a las 10.34 horas y ha tocado en Andorra (Teruel), Zaragoza, Granada, Plasencia, Bilbao, Barcelona, Castro-Urdiales, Campo de Criptana, Porqueres, Usurbil (Guipúzcoa), Sort, Madrid, San Pedro del Pinatar, Béjar, Alaquàs, Alfara del Patriarca, Manises y Palma de Mallorca.

El 60.649 ha sido el segundo quinto premio y ha caído en muchas zonas de España. Roquetes de Mar (Almería), Málaga, Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria (Álava), Gijón (Asturias), Almendralejo (Badajoz), Montgat (Barcelona), Viladecans (Barcelona), Santander (Cantabria), Cuenca, Fraga (Huesca), Madrid, San Sebastián Madrid, Sant Llorenç del Escorial (Madrid), Torremolinos (Málaga), Ourense, Sanxenxo (Pontevedra), Isla de Arousa (Pontevedra), Sevilla, Toledo, Zaragoza, Plasencia (Cáceres), Laguna de Duero (Valladolid), Cádiz y Huesca han sido los afortunados.

Los niños de San Ildefonso han cantado a pocos minutos para las 10 horas el primer cuarto, el 78.477. Este ha salido durante la segunda tabla del sorteo de Navidad.

A las 09.20 horas ha salido el segundo premio, el 70.048. Este ha sido el primer premio en salir y sido cantado en la primera tabla. Este ha sido vendido íntegramente en Madrid.

El sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios este lunes a partir de las nueve de la mañana, 70 más que hace un año. Este año, la emisión del sorteo sube a 3.960 millones, el 70% de los cuales se repartirán en premios. Se ha vendido en Cazorla (Jaén), Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, Burgos, Olot, Toledo, Valencia, Leioa (Vizcaya), Valencia, Segovia, Alaquas y Mislata.

El primer premio, el gordo de Navidad, repartirá 4.000.000 euros a la serie y 400.000 el décimo; el segundo premio, 1.250.000 euros a la serie y 125.000 el décimo; y el tercero será de 500.000 euros a la serie, 50.000 el décimo. Además, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros a la serie, 20.000 el décimo, y ocho quintos, de 60.000 euros a la serie y 6.000 el décimo.

El sorteo tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid, como es habitual. Previamente, a las 8.30 horas se constituirá la mesa que preside y autoriza el inicio del sorteo. Este año, la emisión consta de 198 series, cinco más que el año pasado, de 100.000 números cada una.

Este domingo, los niños y niñas de la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid han hecho el último ensayo en el Teatro Real. Una vez finalizado, personal de Loterías y Apuestas del Estado ha dejado preparadas las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios que se utilizarán en el sorteo del lunes. Acto seguido, se ha cerrado y precintado el salón del teatro.

El año pasado, las ventas de la lotería de Navidad en Cataluña fueron de 423.498.540 euros. Así, los catalanes se gastaron 53,55 euros por persona. La demarcación con un importe más alto por ciudadano fue Lleida, con 108,44 euros por persona; seguido de Tarragona, con 51,76; Barcelona, con 50,69, y, por último, Girona, con 45,62 euros. Cifras totales, en Barcelona las ventas de la lotería de Navidad alcanzaron los 294.259.480 euros; en Lleida, los 48.449.520; en Tarragona, los 43.868.460, y en Girona, los 36.921.080 euros.

Los ganadores de los premios los podrán cobrar hasta el 23 de marzo del 2026, ya que el derecho a cobrar los premios de este sorteo caduca al cabo de tres meses, contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo. Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo se pueden cobrar exclusivamente en algunos de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir del 22 de diciembre. Si los premios igualan o superan esta cuantía, se tienen que cobrar en las entidades financieras autorizadas.