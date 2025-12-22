Loterías
El quinto premio, 77.715, cae en muchos pueblos pequeños de España
Está dotado con 60.000 euros cada serie
Los niños de San Ildefonso han repartido un nuevo quinto premio, el 77.715. Este ha sido cantado a las 11.06 horas y ha sido muy repartido. Concretamente, ha caído a Aranda de Duero, Zaragoza, Elda, El Escorial, Fisterra, Villanueva de la Serena, Madrid, Pamplona, Palma de Mallorca, Guadalajara, Aguilar del Campoo, Miajadas, Benidorm, Sa Carroca, Brihuega, San Sebastián, San Pedro del Pinatar, Alaquàs, Manises, Torrevieja, Orihuela, Albox, Las Cabañuelas, Gijón, Oviedo, Barcelona, El Prat de Llobregat, Cáceres, Cádiz, Huelva, Benasque, Jamilena, Úbeda, Linares, Yaiza, Castillo del Romeral, Lugo, Mòstoles, Leganés, Torrequebrada, Málaga y Arroyo de la Miel.