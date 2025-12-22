Cae uno de los primeros cuartos premios, el 78.477, premiado con 200.000 euros la serie

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El 78.477 ha sido uno de los primeros cuartos premios que ha salido hoy en el sorteo de la Lotería de Navidad. Los Niños de San Ildefonso lo han cantado en la segunda tabla del sorteo, cuando faltaban pocos minutos para las 10 de la mañana. El premio, agraciado con 200.000 euros la serie y 20.000 euros el décimo, ha caído en varias localidades.

Una parte del premio se ha vendido en Badalona, Girona, Vizcaya, San Lorenzo del Escorial o Getafe, entre muchos otros puntos del estado.