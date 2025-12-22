El 18.669, último quinto premio de la lotería de Navidad, vende 160 series en Alcoy

El último quinto premio de la lotería de Navidad del 2025, el 18.669, ha vendido 160 series en Alcoy (Alicante). El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

El número afortunado se ha cantado a las 13.27 horas, sólo dos minutos después de que el séptimo quinto apriete. Aparte de Alcoy, el premio ha repartido 25 series en Las Torres de Cotillas (Murcia), siete en Granada, cinco en San Vicente del Raspeig (Alicante) y cinco en Algemesí (Valencia).