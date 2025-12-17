Estas son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los sorteos más esperados durante todo el año por los españoles. La ilusión de ser alguno de los afortunados con algún décimo premiado hace que las colas en las administraciones de loterías sean más evidentes estos días.

Muchos ciudadanos optan por escoger fechas especiales o incluso los números más extraños con la esperanza de que la lluvia de dinero caiga en casa. Pero si se miran las estadísticas de los sorteos celebrados, la terminación más premiada es la acabada con el número 5, que ha salido 32 veces. En segunda posición se encuentran las terminaciones en 4 y 6, que ha salido 27 veces cada una.

Entre las terminaciones de dos cifras más agraciadas hay el 85 (ha salido 7 veces), 57 (6 veces); y 64, 65, 75 y 97 (5 veces cada una). Con respecto a las tres últimas cifras más premiadas hay el 297, 457 y 515 que han salido tres veces.

Como dato curioso, hay dos números que han conseguido el Gordo en dos ocasiones. El 15.640 fue el primer premio los años 1956 y 1978, mientras que el 20.297 salió en 1903 y en 2006.

Sin embargo, las probabilidades de ganar uno de los premios grandes o de la pedrea está ya que todos los números tienen las mismas posibilidades de salir del bombo. La decisión final la tendrá el azar.