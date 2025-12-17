Cuánto gana una administración de lotería por décimo de la Lotería de Navidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre es uno de los más esperados por todos lo españoles con la ilusión de ser uno de los agraciados. Además del sueño de hacerse rico, el sorteo representa un gran movimiento económico que beneficia tanto a los participantes como a quienes gestionan la venta de los décimos: las administraciones de lotería.

Según los porcentajes fijos establecidos por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los loteros reciben un 4,5% del precio de cada décimo vendido. Teniendo en cuenta que un décimo de la Lotería de Navidad vale 20 euros, la administración recibe 0,90 euros por cada boleto vendido. Este porcentaje se aplica a todas las administraciones, independientemente de su ubicación o del volumen de ventas.

En caso de vender algún número premiado, los loteros no reciben ningún ingreso extra directamente. No obstante, lo que si consiguen las administraciones que reparten premios importantes es popularidad, lo que puede traducirse en un aumento de las ventas futuras.