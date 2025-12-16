El Ministerio de Agricultura confirma diez nuevos jabalíes muertos por peste porcina africana

El Ministerio de Agricultura ha confirmado este martes diez casos más de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) dentro del radio del primer foco detectado en la zona de Cerdanyola del Vallès. Con estos positivos se confirma la presencia de la enfermedad en 26 animales silvestres desde el inicio del brote.

Según ha detallado el gobierno español en un comunicado, se han analizado más de 200 cadáveres de animales encontrados en el medio natural o a carreteras y vías ferroviarias de la zona infectada que han resultado negativos. «Las administraciones central y autonómica recuerdan mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto a las explotaciones como a las poblaciones de jabalíes silvestres,» ha resaltado el ministerio.