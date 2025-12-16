Un año lleno de sabiduría rural y cultura popular

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Puntual, como cada final de año, ya está en el quiosco el Calendari de l’Ermità, una publicación que este año celebra los 151 años de historia manteniéndose fiel a su esencia de publicación tradicional. Lo hace, como siempre, de la mano de Ediciones Morera, que un año más ha recopilado información práctica para que el 2026 sea un año productivo, lúdico y, esencialmente, catalán. Así, el calendario incorpora secciones clásicas como el Santoral catalán, revisado y actualizado, Recomendaciones para el cultivo del huerto y la plantación de flores y plantas aromáticas, el Calendario de frutas y hortalizas de temporada, la Crónica Anual de los hechos ocurridos el último año y la Guía más completa de ferias, mercados semanales y fiestas mayores.

Asimismo, el lector también encontrará los Centenarios que se celebrarán en el 2026, como los 100 años de la apertura al público del Parque Güell, del estreno del césped del Camp Nou, del primer vuelo sobre el Polo Norte o de la inauguración de la Ruta 66. Como también es tradición, el Calendari de l’Ermità ofrece una serie de artículos firmados por reconocidos especialistas en diferentes ámbitos, que en la edición 2026 tratan temas relacionados con los animales. De esta manera, el meteorólogo Tomàs Molina explica de qué manera los animales pueden prever el tiempo; la veterinaria Imma Puigcorbé habla sobre el bienestar de los animales a campesino; el historiador Jordi Viader rememora la época en que había vaquerías y lecherías en ciudad, y el popularísimo señor Marcel·lí Virgili recupera una pila de dichos y expresiones curiosas y divertidas sobre bestias y animales.

Finalmente, el historiador y archivista de los capuchinos fray Valentí Serra de Manresa habla de la elaboración del queso de pastor y sus propiedades nutricionales. Además, dando continuidad a una novedad que se incorporó ahora hace tres años, los lectores podrán acceder a los artículos también en formato audio, con las voces originales de sus autores, a través de un código QR que se encuentra dentro del calendario. Finalmente, el calendario también incorpora dichos populares vinculados a los meses del año, a cargo del lingüista y paremiólogo Víctor Pàmies, este año también dedicadas a los animales, así como dibujos y grabados de época, recuperados de la gran tradición ilustrativa catalana.

La edición de este año viene acompañada también de un pequeño calendario en color y la reproducción de antiguas felicitaciones de Navidad coleccionables.

El Calendari de l’Ermità se vende a quioscos, librerías y papelerías de Catalunya, Andorra, Baleares y la Catalunya Nord, y tiene un precio de 5.50 euros.