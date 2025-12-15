El Gordo de la Lotería de Navidad acabará en este número, según la IA

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cada vez más ciudadanos utilizan la Inteligencia Artificial (IA) para obtener información sobre algo que les preocupa o interesa. Este año la IA también tendrá un papel importante en la Lotería de Navidad y esque muchos usuarios no han dudado enpreguntar cuál será el número que conseguirá el primer premio o las terminaciones más probables para salir premiadas.

Con un análisis que combina estadísticas históricas y patrones observados durante más de dos siglos de sorteos, el ChatGPT propone el número 30.485 como primer premio del Gordo. Según su análisis, el rango de los 30.000 a 40.000 ha sido históricamente el más afortunado, acumulando la mayoría de los premios principales. Además, la terminación en 85 destaca como una de las más repetidas, habiendo sido agraciada en siete ocasiones desde 1812.

Sin embargo, hay que recordar que la Lotería de Navidad es, sobre todo, un juego de azar y que todos los números tienen las mismas probabilidades de ganar, sin importar su historia o características.