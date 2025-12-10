Muere Robe Iniesta a los 63 años, líder de Extremoduro e icono del rock estatal

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Roberto Iniesta, conocido como Robe y figura central del rock español, ha muerto este miércoles a los 63 años, según ha comunicado su propia agencia. El texto, publicado en su web oficial, lamenta “la nota de prensa más triste de nuestra vida” y describe el músico como “el último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana”, sin concretar la causa de la muerte.

Nacido en Plasència en 1962, Robe se convirtió en una de las voces más influyentes y personales del panorama estatal como fundador, vocalista y compositor de Extremoduro, banda creada en 1987 y convertida con los años en un fenómeno intergeneracional. Con 11 discos de estudio y obras tan celebradas como Agíla (1996), Yo, minoría absoluta (2002) o La ley innata (2008), el grupo construyó un estilo único, poético y visceral que ha marcado varias generaciones de seguidores.

Desde el 2015, Robe inició una etapa en solitario que también recibió un amplio reconocimiento por parte de la crítica, con álbumes como Lo que aletea en nuestras cabezas, Destrozares, Mayéutica o Se nos sube|levanta|quita el aire. El año 2024 tuvo que cancelar parte de la gira Ni Santos ni Inocentes tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar que lo obligaba a mantener reposo absoluto.

Su paso por Tarragona: Salou, Cambrils y Mora d’Ebre.

En la demarcación de Tarragona deja tres actuaciones documentadas que forman parte de la memoria musical del territorio. La primera tuvo lugar el verano de 1993 en Mora d'Ebre, durante la gira ¿Dónde están mis amigos?, en plena etapa inicial de Extremoduro. Más adelante, en el año 2014, la banda llenó el Campo de Fútbol Municipal de Salou en el marco de les Nits Daurades en un concierto multitudinario que reunió cerca de 6.000 personas. Y en el 2017, Robe volvió a la provincia ya en solitario para actuar en el Festival Internacional de Música de Cambrils, en una actuación muy bien recibida que mostraba su faceta más poética e introspectiva.

Su oficina ha anunciado que en los próximos días se hará público el lugar exacto y el horario del homenaje que se le dedicará a Plasència. Mientras tanto, el mundo de la música y miles de seguidores han llenado las redes con mensajes de pésame y reconocimiento a una figura que ha dejado una huella profunda e imborrable en la historia del rock en castellano.